Bursaspor korku tünelinde

Ligde son 6 haftaya girilirken, Bursaspor kalan müsabakalarda alt sıralardaki rakipleriyle karşılaşacak. 6 maçın 4’ünü deplasmanda oynayacak Yeşil-Beyazlılar’ı zorlu süreç bekliyor.

16 Nisan 2019, Salı 06:11
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Bursaspor korku tünelinde

Yeşil-Beyazlılar, Süper Lig’de kendi kaderini adeta kendisi çizecek. Son 2 sezonda son anda ligde kalan Yeşil- Beyazlılar, bu sene geçen yılları arattı. Ligde 6 müsabakası kalan Timsah, rakipleriyle zor maçlara çıkacak. İlk olarak Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan Bursa, ardından sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak. Sonrasında çok kritik Erzurumspor ve Antalyaspor deplasmanlarına çıkacak olan Yeşil- Beyazlılar, Göztepe ile karşılaştıktan sonra son hafta Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bursaspor bu süreçte, kendi sıralamasının altında yer alan Akhisarspor, Erzurumspor ve Göztepe ile zorlu müsabakalar oynayacak. Ayrıca Timsah’ın kalan son 6 maçının 4’ü deplasman karşılaşması olacak.

Evinde galibiyete hasret

Bursaspor, evinde oynadığı maçlarda da galibiyete hasret kaldı. Mesut Bakkal’ın takımı, evinde oynadığı son 8 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. Bursaspor, sahasındaki 15 lig maçında sadece 18 puan toplayabildi.

Çıldırtan sessizlik

​28 haftada yalnızca 24 kez gol sevinci yaşayabilen Yeşil-Beyazlılar, aynı zamanda 18 takım arasında da ligin en az gol atan takımı konumunda. 2 maçtır gol hasreti çeken Timsah, bu sezon ligde 12 maçı ise gol kaydedemeden tamamladı. 28. haftalar baz alındığında son 30 sezonun en kısır dönemini geçiren Bursa, 1986/87’de bu sezon olduğu gibi 24 gole sahipti.

 

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