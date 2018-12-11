Bursaspor, Göztepe mesaisini sürdürdü

Bursaspor, bugün öğle saatlerinde Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

11 Aralık 2018, Salı 16:15
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Bursaspor, Göztepe mesaisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılar, Vakıfköy Tesisleri'nde çalıştı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra tam sahada çift kale maç yapan futbolcular, antrenmanı düz koşularla tamamladı. 

Bursaspor, yarın karayolu ile İzmir'e gidecek, kamp yapacağı otele yerleşecek ve son çalışmasını perşembe günü İzmir'de yapacak. 

İHA

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