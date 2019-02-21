Spor Toto Süper Lig´de lider Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Bursaspor´da gözler bu maça çevrildi. Teknik Direktör Samet Aybaba, oyuncularını bu maça özel olarak hazırlarken yeşil beyazlılar galibiyet hasretine de son vermek istiyor. Ligde 8 maçtır kazanamayan Bursaspor, ligde devam eden en uzun galibiyet alamama serisine de sahip. Yeşil beyazlılar dışında şu an ligde Teleset Mobilya Akhisarspor ve Antalyaspor 7 maçtır kazanamıyor.

Son olarak ligin 14´üncü haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor´u mağlup eden Bursaspor, sonraki 8 maçında 5 puan toplayabildi. Antalyaspor´a 2-0 kaybeden yeşil beyazlılar ardından Göztepe ve Atiker Konyaspor ise golsüz, Evkur Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Kayserispor ile de 1-1 berabere kaldı. Yeşil beyazlılar son 2 maçında ise önce Beşiktaş´a ardından da Çaykur Rizespor´a 2-0 mağlup oldu.



