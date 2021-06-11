TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor , uzun süredir ödenmeyen ve kamuoyunda sıkça yer alan elektrik borçlarında yapılandırmaya gidildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Limak Enerji Uludağ Elektrik şirketine 3 milyon 649 bin lira mevcut borcun bulunduğu belirtildi.

Borçlarla alakalı şirket yetkilileriyle görüşmeler yapıldığının ifade edildiği açıklamada, "2021 yılının sonuna kadar 7 aylık taksitler şeklinde ödenmesi konusunda anlaşma sağlanmıştır. İlk taksit ödemesinin 15 Haziran 2021 tarihinde yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." denildi.