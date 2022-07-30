Bursaspor 13 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı

Bursaspor ’dan dikkat çeken altyapı hamlesi geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, altyapısından yetişen 13 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Başkan Ömer Furkan Banaz, Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Zahit Yanar, Sportif Direktör İsmail Ertekin, futbolcular ve aileleri katıldı. Mustafa Genç, Kerem Dede, Tuğhan Yıldız, Emir Kayacık, Yiğit Fidan, Yusuf Sertkaya, Seçkin Batuhan Fırıncı, Melih Sağlam, Alperen Şirin, Abdullah Eren Türkay, Samet Bozkurt, Deniz Dirk Knibbe ve Barış Dalkıran kendilerini profesyonel yapan sözleşmeleri imzaladılar.

“Hem Bursaspor’a hem de kariyerlerine katkı sağlayacaktır”

İmza töreninin ardından Başkan Ömer Furkan Banaz, şunları söyledi:

“Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu genç kardeşlerimize, sizler en çok güvenenler ve inananlarsınız. Hocalarımızın da raporu doğrultusunda 13 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladık. Kulüp olarak bu arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bundan sonraki futbol hayatlarında hem Bursaspor'a hem kendi kariyerlerine katkı sağlayacaklarına inancımız tam.”

İHA