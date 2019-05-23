Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)-BURSA Trabzonsporlular Derneği Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz akşam bir otelde gerçekleştirildi. Bursa’daki Trabzonsporlu üyelerin katılımıyla gerçekleşen kongrede, Orhan Samast başkanlığındaki yönetim kurulu listesi seçildi.

Bursa Trabzonsporlular Derneği Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz akşam bir otelde gerçekleştirildi. Bursa’daki Trabzonsporlu üyelerin katılımıyla gerçekleşen kongrede, Orhan Samast başkanlığındaki yönetim kurulu listesi seçildi. Trabzonspor sevgisinin Bursa’da yaşatılması ve sporda kardeşlik ile centilmenliğin ön planda olması adına çalışmalar yapmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Orhan Samast, Bursa’daki taraftar dernekleriyle de ‘kardeşlik’ teması altında birlikte hareket ederek, kentte sporu daha yüksek seviyelere taşımak için çaba göstereceklerini belirtti. Bu açıdan pek çok projelerinin de olduğunu belirten Başkan Orhan Samast, “Kadın kolları ve gençlik kolları oluşturacağız. Böylelikle çalışmalarımızı Bursa’da her yaştan kitle ile paylaşarak ortak projeler yürüteceğiz. Bursaspor Kulübü’yle de yakın ilişkilere sahibiz, hem kulüp, hem de Bursaspor taraftarıyla birlikte istişarelerde bulunarak, kan bağışı gibi anlamlı projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bursa’da spor üzerine çeşitli paneller de düzenleyerek, Trabzonspor camiasının da önde gelen isimlerini ağırlayacağız. Trabzonspor’un yalnızca maçlar için geldiği günler değil, yılın 365 gününde aktif olacağız ve çalışmalar gerçekleştireceğiz” dedi. Samast ayrıca, Bursaspor’un da zor günler yaşadığını ancak ligde kalacağına inandıklarını belirterek, dernekleri için Bursa’da bir lokal açmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Bursa Trabzonsporlular Derneği Genel Kurul Toplantısı’nda Orhan Samast başkanlığındaki yönetim kurulu ayrıca şu isimlerden oluştu; Mehmet Nezor, Yusuf Ziya Yüce, Durmuş Ayvaz, Özlem Bayraktar, Ahmet Kurt, Ünal Çetinkaya, Turgay Demirci, Osman Şişko, Ercan Muti, Kemal Alioğlu, Erhan Karaca, Ayhan Gül.

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