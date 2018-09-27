Bursa Büyükşehir Belediyespor lige hazır

Bu sezon Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekleri Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan yeşil-beyazlılar, TFL Altekma Voleybol takımı tarafından düzenlenen dörtlü turnuvayı birincilikle tamamladı. Bursa ekibi, İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venüs Arena’da oynanan karşılaşmalarda ilk gün TFL Altekma Spor Kulübü’nü 3-1 ile geçti. Turnuvanın ikinci gününde Milas Belediyesi’ni 3-0 ile mağlup eden yeşil-beyazlılar, son gün Saint-Joseph Koleji’ni de 3-0 mağlup ederek turnuvanın nâmağlup birincisi oldu.

“Hedefleri olan bir takımız”

Oynanan maçların, takım uyumu adına önemli olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Baş Antrenörü Bahadır Aksoy, izleyenlere keyif veren voleybol oynamak istediklerini belirtti. Turnuvada üç gün art arda maç oynadıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, “Biz hedefleri olan bir takımız. Burada üç gün üst üste maç yaptık. Öncelikli olarak ligi üst sıralarda bitirmek ve play-off oynamak istiyoruz. Play-off’larda üst üste maçlar oynayacağız. Bu turnuvada bizim üst üste maçlar oynadığımızda nasıl reaksiyon vereceğimiz açısından önemliydi. Bizim açımızdan güzel bir hazırlık oldu. Tecrübeli ve iyi bir kadroya sahibiz. İnşallah sezon sonunda hedefimize ulaşırız” diye konuştu.

İlk maç 6 Ekim’de

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol takımının, TVF Erkekler Birinci Ligi’nde oynayacağı maç programı belli oldu. 6 Ekim’de başlayacak ligde ilk hafta Milas Belediyesi’ne konuk olan yeşil-beyazlılar, ligin ikinci haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek. İç saha maçlarını Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynayacak olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol takımının ilk yarı fikstürü de belli oldu.

İHA