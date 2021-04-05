Bursa Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı zirvede

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kano Takımı sporcuları, Muğla Köyceğiz’de gerçekleştirilen Durgunsu Kano Bahar Kupası Yarışları’nda yine göz doldurdu. Bursa ekibi 27 madalya kazandığı organizasyonda takım halinde bayanlarda şampiyonluk kürsüsüne çıkarken, erkeklerde ikinci sırada yer aldı.

Türkiye Kano Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Bahar Kupası Yarışları, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirildi. 2-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon yine büyük heyecana sahne olurken, yarışlara yine Bursa Büyükşehir Belediyespor damgasını vurdu. Daha önce gerçekleştirilen organizasyonlarda kürsüyü es geçmeyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Muğla’daki şampiyonada kupalara adeta ambargo koyarken, yarışları 8 altın, 11 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 27 madalyayla tamamladı. 3 gün süren yarışlarda 12 ilden 25 kulüp ve 170 sporcu mücadele etti.

TAKIM HALİNDE DE ZİRVEDE

Büyük heyecanın yaşandığı Durgunsu Kano Bahar Kupası Yarışları’nda Bursa ekibi sporcuları, testlerde yüksek performanslarıyla ve başarılı dereceleriyle göz doldurdu. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kanocuları, bin metre yarışlarının yapıldığı organizasyonun ilk gününde 1’er altın ve bronz, 2 gümüş olmak üzere 4 madalya kazandı. 500 metre yarışlarının yapıldığı ikinci günde 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Bursa ekibi sporcuları, son gün ise 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmayı başardı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 27 madalyanın yanı sıra bayanlarda takım halinde Türkiye şampiyonu olmayı başarırken, erkeklerde ikinci oldu.

(FOTOĞRAFLI)