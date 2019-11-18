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Bursa BŞB Masa Tenisi Erkek Takımı birinci etabı tamamladı

Bursa BŞB Masa Tenisi Erkek Takımı birinci etabı tamamladı

18 Kasım 2019, Pazartesi 10:07
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Bursa BŞB Masa Tenisi Erkek Takımı birinci etabı tamamladı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Masa Tenisi Erkekler 2. Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü,  birinci devre ilk etapta 4 galibiyet 4 mağlubiyet aldı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Erkekler 2.Lig birinci devre 1. Etap maçları Bursa’da tamamlandı. 15-17 Kasım tarihlerinde Dikkaldırım Spor Salonu’ndan oynanan karşılaşmalarda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk gün maçlarında İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Zonguldak İl Özel İdare Yolspor’u 3-1’lik skorla mağlup ederken, Etimesgut Bld. Gelişimspor’a ise 3-1 mağlup oldu.  İkinci gün sabah seansından Kocaeli Bld. Kağıtspor’a 3-1 mağlup olan Bursa ekibi, günün diğer maçlarında Altay’ı 3-0 ve Real Mardin takımını ise 3-1 mağlup etti. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü son gün maçlarında Kubuş Boylersan MTi takımına 3-2, Tokat Bld. Plevnespor’a 3-1 mağlup oldu.

Oynanan 8 maçın ardından 4 galibiyet 4 mağlubiyet alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Masa Tenisi Erkekler 2. Ligi birinci etabını 12 puanla 7. sırada tamamladı.

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