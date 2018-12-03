Burhaniyeli Tekvandocular Antalya hazırlığında

Haftanın 3 günü çalıştıklarını anlatan Şeref Firidinoğlu, yarışmada madalya beklediğini söyledi. Antalya’ya 5 sporcu ile gideceklerini anlatan Firidinoğlu, “Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün desteği ile 3 yıldır çalışıyoruz. Şu anda yaşları 4 ile 14 arasında 30 sporcumuz var. İlerde, bu gençlerin arasından Türkiye ve Avrupa Şampiyonlarının çıkacağına inanıyorum. Bunun için de iddialı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İHA