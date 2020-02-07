Burhan Felek Atletizm Stadı’nda ilk antrenman

FIFA kokartlı hakemler; Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile milli atletler; Alperen Acet, Necati Er ve Ümit Sungur yenilenen Burhan Felek Atletizm Stadı’nda buluştu. Milli hakem ve atletlerimiz dün, 2013’te yenilenmek amacıyla yıkılan ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Burhan Felek Spor Tesisleri’ni gezdi, hafif bir koşuyla ilk idmanı yaptı.

Çakır: ‘Bizim için önemli bir tesis’

Açılışı heyecanla beklediklerini belirten Çakır, “Biz buraya küçüklüğümüzde gelir, yarışları seyrederdik. Sonrasında hakemliğe başladık, antrenmanlarda atlet arkadaşlarımızla birlikte çalıştık. Sonrasında bizim hakem derneğimiz buraya taşındı ve burası evimiz oldu. Burası bizim için çok önemli bir tesis. Avrupa şampiyonalarına, dünya kupalarına burada çalıştık. Atlet arkadaşlarımızın çok büyük desteğini gördük. Sonrasında bir ara verdik ve burayı çok özlemiştik. Şimdi kapasitesi artmış ve güzelleşmiş bir halde açıldı. Kapasitesi 2 bin 500 oldu. Uluslararası her türlü yarışın yapılacağı bir hale geldi. Sadece sporcular için değil, halkımız için de çok önemli. Ben çok heyecanlıyım. Çok büyük bir özlemle bekliyorduk. Sadece Üsküdarlıları değil, tüm İstanbulluları buraya davet ediyorum. Cumartesi günü (yarın) açılışımız olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın teşrifi ile çok önemli bir tesisin tekrar ne kadar güzel bir hale geldiğini göreceğiz” dedi.

Duran: ‘Burası ikinci evimizdi’

Bahattin Duran ise “Çeyrek asır önce başladık. Hakemliğe başladığımız, ikinci evimiz. 25 yıl önce buraya geldik. Şöyle bir anım var, hakemliğe başladığımda atlet arkadaşların çok yardımını gördüm. Bir gün bir atlet arkadaş gelip, ’Hocam kusura bakmayın ama siz koşmayı bilmiyorsunuz.’ dedi. Biz atlet arkadaşlarla birlikte yeri geldi koşmayı öğrendik, yeri geldi açma germe yapmayı öğrendik. Hakemliğe başladık, buralara geldik, bize kısmet oldu. Kısa bir ayrılık oldu, tekrar burada olduğumuz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Acet: ‘Beklentinin üstünde olmuş

Yüksek atlamanın rekortmeni Alperen Acet: “Beklediğimizin üstünde olmuş. Gerek atletizm pisti gerekse de tesis anlamında. Buradan yetişmiş çok eski atlet var. Birçok rekor kırılmış bir saha. Türkiye’nin en iyi zeminine ve alanına sahip atletizm pisti. İnşallah daha da güzel dereceler koşulur. İnşallah bu sahadan çıkan atletler daha çok madalya kazanır” derken üç adım atlamada Dünya finaline kalarak bir ilki başarmış Necati Er ise şunları söyledi: “Cumartesi (Yarın) açılışı olacak. Pisti gayet yeni. Bütün branşlar için güzel bir tesis olmuş. Atletizm için de iyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu sahalarda daha iyi derecelere ulaşacağız.”