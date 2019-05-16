Burgan Leasing International İstanbul Cup yarışları tamamlandı

11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Burgan Leasing’in ana sponsorluğunda ve TAYK organizasyonuyla gerçekleşen International İstanbul Cup’ın beşincisi Caddebostan parkurunda tamamlandı. Mücadele ve macera dolu dakikalara sahne olan yarışlara 40 tekne ve 250 civarında yarışçı katıldı. Pazar günü yapılan ikinci gün yarışlarının ardından Kalamış Marina’da ödüllerini alan finalistler kupalarını sevinçle kaldırdı.

Ödül töreninde konuşma yapan Burgan Leasing Genel Müdürü Cüneyt Akpınar, “Burgan Leasing olarak artık geleneksel hale gelen International İstanbul Cup yarışlarının bu yıl da ana sponsoru ve bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Bir yandan tekne sahibi olmak isteyenler için tekne leasingiyle ihtiyaçlara yönelik çözümler üretirken, bir yandan deniz tutkumuzu ve yelken sporuna olan merakımızı çalışanlarımızın da benimsemesinden dolayı sevinçliyiz. Liderlik, takım ruhu, hızlı karar alabilme gibi yetilerin yelken sporu ile güçlendirilebileceğine inanarak beş yıl önce Burgan Yelken Takımı’nı kurduk. Böylece denize olan tutkumuzu kurum kültürümüzle birleştirdik. Takımımızın bugüne kadar katıldığı yarışlarda ve bugün, kurumumuzu başarıyla temsil etmesi bunun en güzel kanıtıdır. Bizlere yelkenle dolu iki gün yaşatan tüm yarışmacıları gönülden kutluyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Genel Müdürü Cahit Üren ise katılan tekne sahiplerine ve sponsor olan kurumlara teşekkür ederek; “Heyecan dolu güzel bir hafta sonu geçirdik, inanıyoruz ki International İstanbul Cup, gelecekte pek çok yabancı yatçının katılacağı çok daha büyük bir yarış haline gelecek“ diye belirtti.