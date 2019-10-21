Burdurlu güreşçiler Süper Lig yolunda

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Türk Telekomspor güreş takımı, Süper Lig'e çıkma yolunda büyük avantaj elde etti.

Türk Telekomspor 3 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Büyük Erkekler Grekoromen güreş müsabakalarında A grubunu birinci bitirerek Süper Lig'e yükselme play-off müsabakalarına çıkacak. Türk Telekomspor ligin son haftasında Çorum'da karşılaştığı Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 6-4, İstanbul Haydarpaşa Demirspor'u ise 8-1 yenerek grubunu 9 puanla birinci bitirdi. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 7 puanda, İstanbul Haydarpaşa Demirspor Kulübü ise 2 puanda kaldı.

Bu sonuçlara göre Burdur Türk Telekomspor diğer üç grubun birincisiyle yeri ve zamanı ileride belli olacak grup merkezinde Süper Lig'e yükselme play-off müsabakalarına katılacak.

FOTOĞRAFLI