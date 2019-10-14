Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BÜYÜK Erkekler Grekoromen Birinci Ligi A Grubu'nun ikinci hafta karşılaşmaları Burdur'da yapıldı.

Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda oynanan maçlarda Burdur'u temsil eden Türk Telekom Spor Kulübü, İstanbul Haydarpaşa Demir Spor'u 7-3 yendi. Burdurlu güreşçiler Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne ise 7-3 yenildi.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, İstanbul Haydarpaşa Demir Spor Kulübü'nü 7-3 yenerek puanını 5'e çıkardı ve ikinci hafta sonunda grupta lider oldu. Aynı puandaki Burdur Türk Telekom Spor Kulübü ikinci, İstanbul Haydarpaşa Demirspor Kulübü ise 2 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Önümüzdeki hafta sonunda Çorum'da yapılacak üçüncü hafta müsabakalarından sonra grubu birinci bitiren takım yarı finale yükselecek.

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- Karşılaşmalardan

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