Burak Yılmaz 35 yaşında Fransa'nın Lille takımına transfer olduğu zaman performansı merak konusu olmuştu. Milli oyuncu geride kalan dönemde oldukça başarılı oldu ve Lille forması altında bu sezon 13 gole imza attı. Takımının en golcü oyuncusu olan Burak Yılmaz, kalan üç haftada iki gol daha atarsa Mevlüt Erdinç'in rekoruna ortak olacak.

Mevlüt Erdinç 2009-10 sezonunda PSG forması giyerken 15 gole imza atmış ve Ligue 1'de bir sezonda en çok gol atan Türk oyuncu olmuştu. Burak Yılmaz bu çıtayı en az iki golle yakalayabilir.

2009-10 Mevlüt Erdinç (PSG) 15 gol

2020-21 Burak Yılmaz (Lille) 13 gol











