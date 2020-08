Burak Yılmaz'ın babası teknik direktör Fikret Yılmaz, "Burak Yılmaz'ın çok ön planda olması bana gelebilecek teklifleri etkilemiştir. Gölgede kaldım; ama bununla gurur duyuyorum. Evladımın iyi bir oyuncu olması, yurtdışına transfer olması bizi gururlandırıyor. Bir babanın kıskanmadığı tek kişi evladır. Hepimizin göğsünü kabartıyor" dedi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Yılmaz, "Burak hiçbir zaman ikinci adamlığı kabul etmez. Ya oynar ya da oynamaz. Altyapıda, Antalya'da 4 yıl boyunca hocası bendim. Sadece gol atmaz, çok iyi gol pası verir. Bu yaşta Lille transfer yapması örnek bir olay. Yeteneğini Asya'da, Avrupa'da ispatladı. Kendisine 'teknik adam olacaksan Lille iyi incele' dedim. Bana ilginç bir şey söyledi. 'Baba biz bunlardan daha büyük kulübüz; ama bunlarda yetenekli oyuncular var; biz de bu kadar yok; ama biz onlardan daha büyük kulübüz' dedi. Üzücü; fakat bir realite" şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Burak'ın Lille'e gitmesi büyük bir olay, biz Avrupa'da sona gelmiş oyuncuları marka yapıp gönderiyoruz" dedi.









İşte Fikret Yılmaz'ın öne çıkan açıklamaları:

"Biz Beşiktaşlıyız. Oğlumun takım kaptanı olarak şampiyonluk yaşayarak futbolu bırakmasını istedim. Şanssız bir dönem oldu, şampiyonluk yaşayamadı. Ama elinden geleni yaptı. Benim oğlu hangi kulüpte oynadıysa hakkını vermiştir. Aslan gibi oynamıştır. Burak oynadığı üç kulüpte de sembol olmuştur. Trabzonspor 'da 87 gol attı. Bir yılda en çok gol atan oyuncu. Ama maalesef itibarsızlaştırılarak oradan ayrıldı. Çok acı bir şey. Galatasaray farklı. Burak Galatasaray'da ne zaman sahaya çıktıysa, taraftar ona menfi davranmamıştır. Burak bundan dolayı 'helal olsan' der Galatasaray için."

'Benim oğlumu emek hırsızı olarak suçladılar'

"Burak Beşiktaş 'ta da çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler; ama doğru bulmuyorum. Ligin 10. haftası Galatasaray - Beşiktaş maçı, yani Burak Galatasaray'da oynarken, haksız penaltı aldı iddiası ile tepki gösterdikleri maç... Galatasaray, 3-2 geride, Burak oyuna girdi maç 3-3 bitti. Benim oğlumu emek hırsızı olarak suçladılar. Daha 24 maç vardı, kendi başarısızlıklarını Burak'ın üzerine yıktılar. 24 hafta önce nasıl şampiyonluk kaybedilir. Burak gittiği her yerde oynamak ister. Lille'de 11'de oynamak istiyor. Zaten lig yeni başladı. Yakında 11'deki yerini alacağına inanıyorum. Haksız yere oyundan alındığı zaman buna kızar. Burak gibi oyuncular her an gol atabileceği için oyundan alınmaz"