Futbol hayatını Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte Fransa'nın Lille takımında sürdüren Burak Yılmaz, ülkenin ünlü kanallarından TF1'e çok özel bir röportaj verdi. Röportajın girişinde Burak için "İstanbul’un dev kulüplerinden Ligue 1'e (Fransa 1. Ligi) uzanan serüvende 'Kral' Burak Yılmaz, tüm Lille’i fethetti" ifadeleri kullanıldı. Burak, "Ligin en iyi takımlarından biriyiz. Lille'le birlikte bir rüyam var. Ancak bunu şu an söylemek istemiyorum. Umarım tekrar röportaj yaparız ve bunu söylerim! Agresif olmamın nedeni, her zaman kazanmak istemem. Sportif Direktör Luis Campos, '35 yaşında bile olsan, büyük bir ligde oynamalısın' demişti. Açıkçası bu sözler ikna olmam için yeterliydi" diye konuştu.

Emre Belözoğlu: Futbol hastası

Programda Lille'in hocası Christophe Galtier, "Burak, her gün izlenmesi gereken ve profesyonel anlamda örnek alınması gereken bir futbolcu" derken, takım arkadaşı Bamba, "Attığı gollerle, savaşçı kimliğiyle sürekli daha iyisini veriyor. O tek kelimeyle bir patron" yorumunu yaptı. Fenerbahçe'nin Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Burak gerçek bir futbol hastası. Sürekli futbola odaklı yaşıyor. Bu yüzden gittiği her yerde gollerini atmaya devam ediyor" ve 2006'da onu Antalya'dan Beşiktaş'a getiren Jean Tigana da, "Gençliğinden çok büyük bir potansiyele sahip olduğu belliydi ve inanılmaz bir şut kabiliyeti vardı" ifadelerini kullandı. Burak da Tigana için "Babam gibiydi. 2. Lig'den beni alıp, Türkiye'nin en güzel kulübüne getirdi. Hep bana güvendi" sözleriyle cevap verdi.