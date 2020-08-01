Fransız takımı Lille'e transfer olan Milli forvet Burak Yılmaz'dan Adana Demirspor'a flaş bir destek geldi. Twitter hesabından Adana Demirspor logolu bir paylaşım yapan Burak Yılmaz, TFF 1. Lig play off finaline Karagümrük'e kaybeden ve buna rağmen Süper Lig'e alınma ihtimali olan Adana Demirspor'a destek çıktı.

Bilindiği üzere Burak Yılmaz'ın babası Adana, annesi ise Antalyalı... Burak Yılmaz'ın 17 numaralı formayı giyme sebebi de Adana'nın plaka numarası olan 1 ve Antalya'nın plaka numarası olan 7'den geliyor.







