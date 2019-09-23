Burak Yılmaz: Herkesten sabırlı olmasını rica ediyorum

Süper Lig’in 5’inci haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Mücadele 54’üncü dakikada Crivelli ve 84’üncü dakikada Burak Yılmaz’ın penaltıdan attığı gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Sezon başı kampında yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan uzun süre ayrı kalan ve Süper Lig’in 5. haftasında Başakşehir maçıyla sahalara dönen Burak Yılmaz, ilk maçında golle tanıştı. Mücadelede dakikalar 81’i gösterdiğinde Epureanu tarafından ceza sahası içinde düşürülen golcü oyuncu, hakem Suat Arslanboğa’nın VAR incelemesi sonrasında verdiği penaltı kararında topun başına geçti ve 84. dakikada takımına eşitliği getiren isim oldu. Siyah-beyazlı forma altında son golünü geçtiğimiz sezonun 30. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşmasında kaydeden yıldız oyuncu, ligde 8 maç aranın ardından gol sevinci yaşadı.

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'Yeni bir takımız, yeni bir oyun oynamaya çalışıyoruz'

90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan golcü futbolcu, tam olarak hazır olmadığını belirtti ve ''İlk maçımdı, dönmem gerektiğini düşündüğüm için erken döndüm. Gol attım ama fizik olarak tam anlamıyla hazır değilim. Maça geldiğimizde oyun gitti geldi ama genel olarak üstünlük onlardaydı. Yeni bir takımız, yeni bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Herkesten sabırlı olmasını rica ediyorum. İstenen Beşiktaş'ı en kısa sürede izletmek için çalışacağız.'' dedi.

'İsteğim biraz daha sabırlı olmaları'

Taraftarlardan daha sabırlı olmaları isteyen Burak, ''Tüm taraftarlarımızın başımın üstünde yeri var. Tabi hangi futbolcu olursa olsun kendi taraftarları tarafından ıslıklanması oyuncu için çok kötü bir durum. Oyuncunun moralini ve performansını düşüren bir durum. Bu tepkilerin Beşiktaş'ın en iyi yerlerde olması için geldiğini biliyorum fakat kendilerinden isteğim biraz daha sabırlı olmaları.'' diye konuştu.

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