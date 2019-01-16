Burak Yılmaz: Hazırım hocam

Süper Lig’de son yılların en çok ses getiren transferi olan Burak Yılmaz, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.

Beşiktaş’ın Antalya’da yaptığı devre arası kamp çalışmalarında sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı olarak çalışan golcü oyuncu, buna rağmen forma istedi. Teknik Direktör Şenol Güneş’le yaptığı görüşmede, cuma günü deplasmanda oynanacak Akhisar maçı için hazır olduğunu söyleyen yıldız oyuncu “Sakatlığım tamamen geçti. Yüzde 100 hazırım Hoca’m” diyerek hocasına hırsını gösterdi. Güneş’in de Burak Yılmaz’ı oynatmak istediği, bunun için kulüp doktorlarından gelecek ‘Oynar’ raporunu beklediği öğrenildi.

AS KADRODA OYNADI

Güneş’in Akhisar karşılaşmasında Burak’a forma vermesi durumunda yıldız oyuncu 68 gün sonra maça çıkmış olacak. 33 yaşındaki oyuncu son olarak 4 Aralık’taki Trabzonspor-Bursaspor maçında forma giymiş, oyundan çıkarken Ünal Karaman ve taraftarlarla yaşadığı diyolag sonrasında kadro dışı bırakılmıştı. Öte yandan siyah-beyazlıların dünkü idmanında Burak Yılmaz bir ilki yaşadı. Yıldız oyuncu Beşiktaş’a transfer olduktan sonra ilk defa antrenmandaki çift kale maçta as kadroda oynadı. (Türkiye Gazetesi)