Burak Yılmaz: Güzel teklifler alıyorum

Milli takımın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, EURO 2020 öncesinde kampta Lille'den takım arkadaşları Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 35 yaşındaki forvet şunları söyledi: "A Milli Takım, milli forma her şeyin üzerinde. Kulübümüzde ne kadar büyük bir başarı yakalasak da orada yakaladığımız başarının üzerinde duygularla buraya geliyoruz. Buradaki hayallerimiz başka oluyor, çok güzel bir ortam var her zamanki gibi."

'Öncelik İtalya maçı'

"Bu hedefleri, sizlerin bunları hayal etmesini sağlayan bizleriz. Elemelerde oynadığımız oyun, mücadele ve kazanılan zafer. 'Finale, yarı finale gideceğiz' diye bakmamak gerek, tek tek bakmak gerekiyor. Benim birinci hedefim İtalya maçı, kesinlikle İtalya maçını düşünerek o maçı almamız gerek. Türk halkımızın böyle sıkıntılı süreçlerde tutunduğu bir dalız. Her şekilde bizimle beraberler, kötü ve iyi sonuç olabilir ama niyetimizin iyi olduğunu biliyorlar. Dualarını esirgemesinler, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

'Şenol hocanın etkisi bambaşka'

"Geçmişte çok sıkıntılı durumlar da yaşanmıştı. Hiç kimseden bir şeyi saklamayacağız. Başarısız bir dönem de vardı, çok da genç arkadaşımız milli takıma, dünya futboluna kazandırıldı. Geçmişteki hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık, milli ruhun ortaya çıkmasında siz basın mensupları da pay sahibisiniz. Milli maç haftası dediğiniz haftalar oluyor. Geçmişte öyle olmayabilir, eleştiri olarak söylemiyorum bizler ya da sizler ama son dönemde Şenol hocanın etkisi çok büyük, çok başka. Şenol hoca ile ilgili konuşmaya başlarsam iki gün konuşurum."

'Üzerimize düşen Türk gibi olmaktı'

"Fransa'daki Türkler olarak üzerimize düşen bir Türk gibi olmaktı, bir Türk gibi davranmak ve bir Türk gibi oynamaktı. Devlet büyüklerimiz de sürekli bizimleydi. Maçlarımızdan sonra onlar da bizim gibi heyecanlıydı. Onların da vurguladığı şey Fransa gibi sıkıntılı ilişkilerin olduğu yerde Türk bayrağını dalgalandırmak, ülkemizi şereflendirmek olduğunu söylediler, daha çok motive olduk. Mahcup olmadığımız için çok mutluyum, kendimizi de sevdirdik. Şimdi milli takım zamanı."

'Kayıp yaşamadan...'

"Büyük maçları çok daha iyi oynuyoruz. haklısınız. Bu vurguladığınız yöne hocamız da vurgu yaptı. Bu maçlara daha farklı hazırlanacağımızı da söyledi. Hocamız, 'Sizi büyük maçlara hazırlamama gerek yok, galiba sizi küçük maçlara hazırlamam gerekiyor' dedi. Bundan sonra ona daha dikkat edip inşallah o maçlarda puan kaybı yapmadan yolumuza devam ederiz."

'Futbolun her şeyini yaşadım'

"Futbolun her şeyini yaşadım, kovuldum, kiralık gittim, en yüksek bedelle transfer oldum, gol kralı, şampiyonluk.. Kötüyü de çirkini de biliyorum. Ama çok da şükrediyorum. Çok da güzel bir kariyer olduğunu düşünüyorum. Futbolun her şeyini biliyorum, o yüzden bazı problemleri aşabileceğimi düşünüyorum. Lille de mi kalırım, gider miyim bilmiyorum şu an tamamen Avrupa Şampiyonası'na konsantre oldum. Teklifler var mı derseniz var, güzel teklifler de var ama bugün İtalya maçını düşünüyorum."