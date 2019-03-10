Burak Yılmaz fırtınası devam ediyor

Beşiktaş’ın başarılı forveti Burak Yılmaz, ligde oynadıkları 3 maçta rakip fileleri 3 havalandırırken, 1 de asist yaptı.

10 Mart 2019, Pazar 21:41
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Burak Yılmaz fırtınası devam ediyor

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor’dan Beşiktaş’a transfer olan golcü futbolcu Burak Yılmaz son maçlarda hücumda da etkin bir görüntü çiziyor. Burak, syah-beyazlıların oynadığı son 3 lig karşılaşmasında rakip fileleri 3 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’ye 2 gol, Konyaspor’a 1 gol atarken, Kayserispor’u ise boş geçmişti. 

Bu sezon Beşiktaş ile 7 resmi müsabakada görev alan Burak Yılmaz toplam 5 kez gol sevinci yaşadı. Burak ligin ilk yarısında Trabzonspor forması ile de 5 gol atmıştı. 

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