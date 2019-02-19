Burak Yılmaz, Fenerbahçe'yi bekliyor

Kara Kartal’da 2006-08 sezonlarının ardından ara transfer döneminde ikinci dönemini yaşayan Burak Yılmaz, Kara Kartal’da çıktığı 4 karşılaşmada 2 gollük performans sergilemişti.

19 Şubat 2019, Salı 06:08
- A +
Burak Yılmaz, Fenerbahçe'yi bekliyor

33 yaşındaki futbolcu, pazartesi günü Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yle oynanacak derbide takımın en önemli hücum silahı olacak. Dev maç öncesindeki takım çalışmalarında hırslı görüntü sergileyen Burak, Bursaspor karşısında attığı 2 golün ardından Yeni Malatyaspor karşısında suskun kalmıştı.

Beşiktaş'la golü yok

Burak Yılmaz, daha önce Beşiktaş’taki ilk macerasına ek olarak Galatasaray ve Trabzonspor formalarıyla da Fenerbahçe karşısına çıkmıştı. Burak, Sarı-Lacivertliler karşısında 18 karşılaşmaya çıkıp 6 gollük performans sergilemişti. Siyah-Beyazlılar’la Kanarya’ya karşı golü bulunmayan Burak, Galatasaray’la 1, Trabzonspor’la da 5 kez Fenerbahçe’yi yıkan isim olmuştu. Yıldız isim, pazartesi günü Fenerbahçe karşısında gollerine kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.