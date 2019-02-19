33 yaşındaki futbolcu, pazartesi günü Vodafone Park’ta Fenerbahçe’yle oynanacak derbide takımın en önemli hücum silahı olacak. Dev maç öncesindeki takım çalışmalarında hırslı görüntü sergileyen Burak, Bursaspor karşısında attığı 2 golün ardından Yeni Malatyaspor karşısında suskun kalmıştı.

Beşiktaş'la golü yok

Burak Yılmaz, daha önce Beşiktaş’taki ilk macerasına ek olarak Galatasaray ve Trabzonspor formalarıyla da Fenerbahçe karşısına çıkmıştı. Burak, Sarı-Lacivertliler karşısında 18 karşılaşmaya çıkıp 6 gollük performans sergilemişti. Siyah-Beyazlılar’la Kanarya’ya karşı golü bulunmayan Burak, Galatasaray’la 1, Trabzonspor’la da 5 kez Fenerbahçe’yi yıkan isim olmuştu. Yıldız isim, pazartesi günü Fenerbahçe karşısında gollerine kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.