A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9’uncu maçında sahasında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak son maçlar öncesinde 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeyi garantiledi.

Mücadelenin ardından Milli Takımımızın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir jenerasyon, kardeşlerimizin kalbi de aklı da çok iyi. Çok iyi hocalarımız var. Biz her zaman Mehmetçik'imizi andık. Bu akşam belki gol atamadık ama bu güzel geceyi onlara armağan ediyoruz. Biz çok güzel bir ülkeyiz."