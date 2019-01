Burak Yılmaz Akhisarspor maçını bekliyor

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçını 18 Ocak Cuma günü Akhisarspor ile deplasmanda oynayacak Beşiktaş, hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen sabah idmanına, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham’la anlaşan Ryan Babel katılmadı.

Hollandalı oyuncunun yanı sıra, kadro dışı bırakılan; Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Gökhan Töre ve Vagner Love da idmanda yer almadı. Siyah-Beyazlı ekibin yeni transferlerinden Burak Yılmaz ve Isimat Mirin ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Goller 2 isimden...

Antrenmanın yaklaşık ilk 40 dakikasını salonda geçiren Siyah- Beyazlı ekip, saha antrenmanının ilk bölümünde top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdmanın son kısmında ise çift kale maç oynandı. Teknik direktör Şenol Güneş, çift kale maçta; Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Hutchinson, Güven Yalçın, Ljajic, Lens ve Burak Yılmaz’ı as kadronun on birinde denedi. Turuncu formalı as takım, siyah takımı 3-0’lık skorla geçti. Karşılaşmada goller; Jeremain Lens (2) ve Adem Ljajic’ten geldi.

Suskun kaldı ama...

Kara Kartal’ın yeni transferi Burak Yılmaz, kazanan takımda yer aldı. Antrenman eksiğini bireysel olarak yaptığı çalışmalarla kapattığı gözlenen deneyimli futbolcu, idman maçında gol atamasa da ortaya koyduğu hırslı görüntüyle dikkat çekti. Başarılı futbolcunun, cuma günü Akhisarspor’la oynanacak Spor Toto Süper Lig mücadelesine yetişmesi bekleniyor. Öte yandan Siyah- Beyazlılar, hazırlıklarına bu sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.