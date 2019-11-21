Burak Çalık: Herkes kazanmamız gerektiğini biliyor

Denizlispor'un tecrübeli futbolcusu Burak Çalık, Çaykur Rizespor maçından 3 puanla ayrılmaları gerektiğini belirtti. Burak, ''İyi çalıştık, karşılığını almak istiyoruz. Herkes kazanmamız gerektiğini biliyor" yorumu yaptı.

21 Kasım 2019, Perşembe 18:40
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Burak Çalık: Herkes kazanmamız gerektiğini biliyor

Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak Yukatel Denizlispor'da tecrübeli futbolcu Burak Çalık, sahadan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini ifade etti.

Milli arada iyi çalıştıklarını kaydeden Burak, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. İçerde kazanmamız gerekiyor. Aslında kötü oynamıyoruz. İyi çalıştık, karşılığını almak istiyoruz. Herkes kazanmamız gerektiğini biliyor" yorumu yaptı.

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