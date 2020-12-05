Burak Bıyıktay: 'Ayrılmamı takiben iki transfer yapıldı'

Bunun üzerine Bıyıktay'dan açıklama yaptı: "Kulüpten ayrılışım sürecinde yapılan toplantılarda, Sayın Başkana ve yönetim kurulundaki ilgili üyelere, oyuncu yetiştirme amaçlı bu projenin başarıya ulaşabilmesi için kadroya takviye yapılması gerektiğini ifade etmiştim. Zaten bu tespitimin ne kadar doğru olduğu, ayrılmamı takip eden günlerde alınan kararlarla kabul edildi. Takımdan ayrılışımın hemen ardından iki yeni yabancı oyuncuya teklif yapıldı ve transfer için adımlar atıldı. Fakat testleri pozitif çıkan bu oyuncular, Kovid-19 protokolleri yüzünden henüz takıma katılamadı".