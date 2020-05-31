Bundesliga’da bugün
Bayern Münih yenilgisinin ardından lige adeta havlu atan Borussia Dortmund, son sırada yer alan Paderborn karşısında teselli arayacak. Borussia Mönchengladbach ise evinde Union Berlin'e karşı Şampiyonlar Ligi şanslarını devam ettirmeye çalışacak.
Dortmund teselli arıyor
Bayern Münih yenilgisinin ardından lige adeta havlu atan Borussia Dortmund, son sırada yer alan Paderborn ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Siyahlılar, kalan haftalarda kazanarak Bundesliga’yı en azından 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.
Gladbach’ta tek çare zafer
Borussia Mönchengladbach, evinde Union Berlin’i ağırlayacak. Siyah-Beyazlılar mücadeleden 3 puanla ayrılarak, Şampiyonlar Ligi şanslarını son haftalara taşımayı hedefliyor.