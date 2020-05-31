Bundesliga’da bugün

Bayern Münih yenilgisinin ardından lige adeta havlu atan Borussia Dortmund, son sırada yer alan Paderborn karşısında teselli arayacak. Borussia Mönchengladbach ise evinde Union Berlin'e karşı Şampiyonlar Ligi şanslarını devam ettirmeye çalışacak.

31 Mayıs 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Bundesliga’da bugün

Dortmund teselli arıyor

Bayern Münih yenilgisinin ardından lige adeta havlu atan Borussia Dortmund, son sırada yer alan Paderborn ile karşı karşıya gelecek. Sarı-Siyahlılar, kalan haftalarda kazanarak Bundesliga’yı en azından 2. sırada tamamlamayı hedefliyor.

Gladbach’ta tek çare zafer

Borussia Mönchengladbach, evinde Union Berlin’i ağırlayacak. Siyah-Beyazlılar mücadeleden 3 puanla ayrılarak, Şampiyonlar Ligi şanslarını son haftalara taşımayı hedefliyor.

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