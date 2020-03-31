Corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan Almanya Bundesliga 1 ve Bundesliga 2'de aranın, 30 Nisan'a kadar uzatılması kararı alındı.

Alman Futbol Ligi'nin (DFL) video konferans ile gerçekleştirdiği toplantıda 36 kulübün başkanı, bu öneriyi oyladılar ve karar liglerin ertelenme süresinin uzatılması yönünde oldu.

BILD'in haberine göre ise erteleme kararı çıkan toplantıda, sezonun Mayıs'ın ilk haftasında yeniden başlaması gerekliliği de gündeme geldi.

DFL Başkanı Christian Seifert (50): “Amaç hala sezonu 30 Haziran'da bitirmek. Hala dokuz oyun günü olduğu için erken başlamalıyız. Başka düşünceler de var, şu anda önceki planlardan sapmak için hiçbir nedenimiz yok. " ifadelerini kullandı.

Sezonun iptali durumunda yayın haklarından kulüplerin 370 milyon Euro kaybetmeleri söz konusu olduğundan ligin Mayıs başında seyircisiz karşılaşmalar ile başlaması muhtemel görülüyor.







