Bundesliga'da 2020-21 sezonu Bayern Münih ile Schalke 04 maçıyla başlayacak
Almanya 1. Ligi (Bundesliga) ve 2. Ligi'nde 2020/21 sezonun lig fikstürleri belli oldu. Bundesliga'da sezonun açılış maçı 18 Eylül 2020 tarihinde Bayern Münih ile Schalke 04 arasında oynanacak.
18-21 Eylül 2020 tarihinde oynanacak 1. hafta maçları ile başlayacak olan Bundesliga, 22 Mayıs 2021 tarihinde oynanacak olan 34'üncü hafta maçları ile sona erecek. Almanya Kupası (DFB-Pokal) 12 Eylül 2020 tarihinde 1. tur maçları ile başlayıp, 13 Mayıs 2021 tarihinde Berlin'de oynanacak final maçı ile tamamlanacak.
Bundesliga'nın son şampiyonu Bayern Münih, ligin 7'nci haftasında Borussia Dortmund'a konuk olacak. Borussia Dortmund ise, ligin 5'inci haftasında sahasında Schalke04'ü ağırlayacak.
Bundesliga'da ilk haftanın programı şöyle:
Bayern Münih-Schalke04
Borussia Dortmund- M.Gladbach
Leipzig- Mainz05
VFL Wolfsburg-Leverkusen
Eintracht Frankfurt-Arminia Bielefeld
Union Berlin- Augsburg
FC Köln- Hoffenheim
Werder Bremen- Herha Berlin
VFB Stuttgart-Freiburg
Almanya 2. Ligi de 1. Lig ile aynı tarihte başlayacak.
2. Lig, 18 Eylül 2020 tarihinde Hamburg SV-Fortuna Düsseldorf ve Jan Regensburg -1.FC Nürnberg maçları ile start alacak.
İlk haftanın diğer maçları ise şöyle:
1.FC Heidenheim-Eintracht Braunschweig
Hannover 96-Karlsruher SC
VFL Bochum-FC St. Pauli
SpVgg Greuther Fürth-VFL Osnabrück
SV Sandhausen-SV Darmstadt 98
Holstein Kiel-SC Paderborn 07
Würzburger Kickers-Erzgebirge Aue
lmanya 3'üncü Ligi'nin fikstürü ise henüz belli olmazken, yeni sezonda da maçların seyircisiz oynanması bekleniyor.