EURO 2020 Elemeleri A Grubu mücadelesinde Bulgaristan ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleye Misli.com’dan canlı bahis yapabileceksiniz.

Deplasmanda Çekya’ya kaybeden İngiltere gruptaki ilk yenilgisini aldı. Kırmızı-Beyazlılar’ın Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemeler gruplarındaki 43 maçlık yenilmezlik serisi bu şekilde son bulduğu için biraz hayal kırıklığı yaşadığı bir gerçek. Bulgaristan’ın son sırada ve galibiyetsiz durumda bulunduğu hesaba katıldığında alınacak bir mağlubiyet İngilizlere daha büyük bir şok yaşatabilir. Britanyalılar bunun farkında olarak sahaya çıkacak.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İngiltere grupta çıktığı 5 maçta 4 galibiyet aldı.

- İngiltere’nin grupta çıktığı tüm karşılaşmalar 2.5 gol üzeri tamamlanırken bunların 4’ü 3.5 gol üzeri bitti.

- Bulgaristan’ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

- Bulgaristan grupta çıktığı 6 maçın 5’inde gol yedi.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Kritik mücadeleye Misli.com’dan bahis yapan üyeler ağırlıklı olarak İngiltere’nin galibiyetinden yana tercihte bulunuyor. Üyelerin yarıya yakını İngilizlerin kazanacağını düşünürken %22’lik kısım ise gol bahislerini kuponlarına eklemiş.



