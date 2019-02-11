Bülent Zeren son yolculuğuna uğurlandı

Zeren için ilk tören yıllarca gönüllü olarak kulüp doktorluğunu ve sağlık kurulu başkanlığını yaptığı Karşıyaka'nın Yelken Tesisleri'nde düzenlendi. Törene CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, eski-yeni yöneticiler, yeşil-kırmızılı kulübün tam kadro futbol, basketbol, voleybol takımları ve antrenörleri, teknik direktörler Samet Aybaba, Yılmaz Vural, Hüseyin Hamamcı, Nihat Umut, Karşıyaka camiası ve İzmir tıp camiasından meslektaşları katıldı.

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, törende yaptığı konuşmada Bülent Zeren'in tüm Karşıyakalılar için bir ışık olduğunu söyledi. Aynı zamanda doktor olan Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, göreve seçilmesi durumunda ilçede Zeren'in adını verecekleri sporcu sağlığı merkezi kuracaklarını, ayrıca Zeren'in heykelini dikeceklerini belirtti. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Bülent Zeren'in sadece Karşıyaka camiasıyla sınırlı kalmadığını, tüm Türkiye'de tanındığını belirtti. Yılmaz Vural, çok iyi bir dostunu kaybetmenin acısını yaşadığını söyledi. Bülent Zeren'in oğlu Can Zeren, anlamlı mesajları için tüm konuşmacılara teşekkür ederken babasının mirasına en iyi şekilde sahip çıkacağını dile getirdi.

Türkiye'nin spor hekimliği alanında önde gelen isimleri arasında yer alarak diz sakatlığıyla kariyeri bitme aşamasına gelen birçok sporcuyu sahalara döndüren, aynı zamanda Karşıyaka Spor Adamları Derneği'nin de başkanlığını yaparak Karşıyaka Spor Tarihi Müzesi'ni kuran Zeren'in tabutu törenin ardından omuzlarda Bostanlı Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü. Bülent Zeren'in öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar. İzmir'in tüm spor kulüplerinden temsilciler ve hastaları da katıldı. Namazda Beşikçioğlu Camii'nin avlusu dolup taştı. Bülent Zeren'in cenazesi, cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.