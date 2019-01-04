Bülent Yenihayat: İnanıyorum ki bu takım şampiyon olacak

Ligde üçüncü sırada bulunan ve TFF 1.Lig’e çıkma planları yapan Fatih Karagümrük’te Teknik Direktör Bülent Yenihayat İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Sezon başı büyük bir hedefle iyi oyunculardan kurulu bir takım oluşturulduğunu belirten Yenihayat, “Hepsine baktığınız zaman hepsi kariyerli kendilerini ispatlamış ve diğer takımlara nazaran daha kaliteli oyunculardan oluşan bir takımız. Kötü başladı lig ama arkasında takım iyi götürdü ve ligin ilk yarısı bittiğinde de Tuzlaspor ile olan puan farkını kapatıp, ilk yarıyı tamamlayıp ikinci yarıya daha büyük hedeflerle girmek istiyoruz. Karagümrük’ün hedefi her zaman başarılı olmaktır. Öyle ihtiraslı, ateşli bir semt ve taraftar grubu var ve sürekli takımını destekleyen, başarılı olmasını isteyen ve kötü gününde bile takımdan desteğini çekmeyen bir taraftar. Ben inanıyorum ki sezonu bu takım şampiyon olarak tamamlayacaktır” dedi.

“Herkes taşın altına elini sokuyor”

Kısa sürede takım olarak birbirlerine kaynaştıklarını ifade eden Bülent Yenihayat, “Oyuncular kariyerli ama iş ahlakları ve göstermiş oldukları performans olarak çok çok üzerindeler. Onu gördüğümüz için ben onlara bunu söyledim. Herkes taşın altına elini sokuyor. Herkes nasıl şampiyon olabiliriz hesabını yapıyor. Futbolcular bir araya geldiklerinde tek söyledikleri şampiyon olacağız diyor. Yaptığımız çalışmalardan keyif alıyoruz. Onların ruh halleri ve enerjileri bizi mutlu ediyor. Bu takım sezon sonu ipi göğüsleyecektir. O kalitede bir takımız” diye belirtti.

“Erkan Zengin iyi bir profesyonel”

Erkan Zengin’in iyi bir profesyonel olduğunu anlatan Yenihayat, “Genç oyuncular için onun formu iyi bir kriter olacaktır. Antrenman içindeki temposu, konsantrasyonu en önemli done olacaktır. Bu tarz profesyonel futbolcular ne kadar ülke futbolunda yer alırsa, genç futbolcular onları örnek alıp daha çabuk hedefe gidecektir. Erkan da o anlamda örnek bir kişilik” şeklinde konuştu.