Bülent Uygun: Mutlu değiliz

Bülent Uygun'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bulunduğumuz konum itibariyle 3 puanla ayrılmak istiyorduk. Keyifli, zevkli bir maç geçti ama 1'er puanla ayrıldık. Geçiş oyunlarını iyi yapmamız bizi sevindirdi. 3 puanı alamadığımız için mutlu değiliz ama futbol adına güzel şeyler yapmamız bizi memnun etti.







