Bülent Uygun: Mutlu değiliz
Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun 0-0 sonuçlanan Trabzonspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. 3 puan alamadıkları için mutlu olmadıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "3 puanı alamadığımız için mutlu değiliz ama futbol adına güzel şeyler yapmamız bizi memnun etti." dedi.
Bülent Uygun'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Bulunduğumuz konum itibariyle 3 puanla ayrılmak istiyorduk. Keyifli, zevkli bir maç geçti ama 1'er puanla ayrıldık. Geçiş oyunlarını iyi yapmamız bizi sevindirdi. 3 puanı alamadığımız için mutlu değiliz ama futbol adına güzel şeyler yapmamız bizi memnun etti.