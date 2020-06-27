Bülent Uygun, Mete Kalkavan hakkında sert konuştu

Geçtiğimiz hafta sahasında Beşiktaş'a 5-1 gibi farklı bir skorla kaybeden Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun maçın hakemi Mete Kalkavan hakkında sert konuştu.

Tecrübeli hoca, "Beşiktaş maçında skor 1-1'ken Aissati soldan gidiyor, Beşiktaşlı oyuncu indiriyor, hakem 'devam' diyor. Mete Kalkavan'ı gördüğümde aynı hareketi yapacağım. Nasıl düşeceğini hep beraber göreceğiz. Hakemler formda değil. Adamın koşacak hali yok. Mete Kalkavan, Beşiktaş maçını sahanın ortasında yürüyerek, %70'ini bizim sahamızda yönetti" ifadelerini kullandı.