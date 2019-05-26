Bülent Uygun: Futbolcu ve teknik adamlar kendi vergilerini vermeli

Sporcu Vizesi'ni sunan Siyamend Kaçmaz, Katar'da Bülent Uygun ile keyifli bir gün geçirerek, Türk futbolunun çıkışı için alt yapıların desteklenmesi ve futbolun içindeki aktif isimlerin kendi vergilerini kendilerinin vermesi gerektiği söyledi.

Katar'ın başkenti Doha'da Sporcu Vizesi'ni ağırlayan deneyimli spor adamı hem şehri gezdirdi hem de futbolda gördüğü eksikleri sıraladı.

"Futbolcu ve teknik adamlar kendi vergilerini kendileri vermeli"

Bulünt Uygun, "Başta bütün altyapı hocalarının maaşlarını Futbol Federasyonu vermeli. Biz teknik direktörler, futbolcular kendi vergilerimizi kendimiz vermeliyiz. Hayat sigortamız olmalı, sağlık sigortamız olmalı. Bunlar olmalı ki, Türk futbolunda gerçekler yavaş yavaş ortaya çıksın, bütün yetenekler çıksın. Yani bizden daha küçük Hollanda, bir milyon nüfuslu Hollanda, Avrupa şampiyonu oluyor. Bilmem neresi şu oluyor, bu oluyor. 20 milyon genci olan Türkiye olmuyorsa, burada yönetici eksikliğin çok büyük olduğunun göstergesi" dedi.

"SİSTEMİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE TÜRKİYE'DEKİ GENÇLER AVRUPA'DA ÇOK DAHA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDER"

Yeni nesil futbolcuların Avrupa'da başarılı olduğunu ancak alt yapıdaki sistemin değiştirilmesi halinde bütün Türkiye'deki gençlerin Avrupa'da çok daha büyük başarılar elde edeceğini belirten Bülent Uygun, şunları söyledi:

"Altyapıda nasıl bir eğitim olmalı, neler yapılmalı? diye bir kitap yazmayı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili de hem ekibime hem dünyadaki bütün bu altyapıyla ilgili çalışmalara bakmaya çalışıyorum. Ama en büyük donem bizi yetiştiren Ekrem Karaberberoğlu... Sebep şu; Ben gol kralı oldum, Aykut Yiğit rahmetli gol kralı oldu. Aykut Kocaman üç kere oldu. Oğuz Çetin, Rahim Zafer, Recep Çetin, Engin İpekoğlu dahil olmak üzere 200'e yakın eski futbolcuların birçoğunu A Milli, Ümit Milli yetiştiren bir hocanın talebesiyiz biz. Ve bu dediğim işi 30 sene 35 sene önce yapan bir insandı. Biz saat 09:00'da gelirdik, Atatürk İlke ve Inkılapları, abdest alma, namaz kılma, yemek yeme, konuşma, diksiyon, oturup-kalkma gibi şeyleri öğrenirdik. Saat 10:00'da idman sahasına inerdik, 11:00'e kadar idmanımızı yapardık. Ondan sonra da okullarımıza giderdik. Eğer okulda başarısız olursak idmana çıkmama cezamız vardı. Bir disiplin halinde yetiştiren bir hocadan bahsediyorum. Dolayısıyla aslında dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok, bazı görünenleri doğru uygulayabildiğiniz zaman başarı ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum."

"FUTBOLCULUK DÖNEMİMDE EN İYİ PAS ATAN KİŞİ OĞUZ ÇETİN'Dİ"

Siyamend Kaçmaz'ın "Şöyle geriye dönüp bakınca futbolculuk döneminde sana en iyi pas atan kimdi" sorusuna Bülent Uygun; "Türkiye'de bir kere tartışılmaz Oğuz Çetin. Yani imparator, gerçekten milimetrik. Zaten kendisi de makine mühendisi, pası alıyor, senin son noktada son vuruşu yapmana bırakıyor" diye yanıt verdi.

Oğuz Çetin'de çok büyük bir yetenek olduğunu da belirten deneyimli spor adamı şöyle devam etti: "Herşeyi ölçüyor. Çünkü onda ayrı bir yetenek vardı. Oğuz Çetin, bugün eğer dünya arenasına açılabilmeyi becerseydi; birincisi beyefendiliği ile, ikincisi kalitesiyle, üçüncüsü yabancı dil bilmesiyle, dördüncüsü futbolcu yetenekleriyle star olurdu. Yani ben bir David Beckham'a baktığımda bir Oğuz'un yarısını görmüyorum. Atıyorum o zamanlar Kaka'ya baktığımız da Milan'daki en iyi döneminde yarısı etmez yani... Onun süreci içerisindeki hiçbir futbolcu onun kadar iyi değildi, ama maalesef o zamanki sistem bizim Türk futbolcusunun Avrupa'ya açılmasına müsade etmiyordu. Keşke açılabilseydi."

"KATAR DÜNYA KUPASINA SON DERECE İYİ HAZIRLANIYOR"

Katar'ın dünya kupasına son derece iyi hazırlandığını da belirten Bülent Uygun, Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk vatandaşlarının bu ülkede çok sevildiğini belirterek, "Bizi bizden daha çok seviyorlar" dedi.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Rodrigo Tabata'nın da forma giydiği Al Rayyan takımının antrenmanı ve tesisini gezen Siyamend Kaçmaz'ın Tabata ile antrenman sonrası yaptığı şut çekme görüntüleri ekranları başındakilere güzel anlar yaşattı. Tabata'nın bildiği kadar Türkçe konuşması ise çok sempatik görüntüler ortaya çıkarttı.

Liverpool'da Cenk Tosun, Empoli'de Salih Uçan, Makedonya'da Ümit Karan, İspanya'da Okay Yokuşlu, Genova'da Koray Günter, Almanya'da Atınç Nukan ve Napoli'de Gökhan İnler'in ordaki yaşantısına konuk olan Siyamend Kaçmaz'ın sunduğu Sporcu Vizesi, Bülent Uygun ile Katar sonrası yaz taline girdi. Sonbaharda tekrar ekranlara dönecek olan program bu defa dünya arenasındaki Türk yıldızların ilginç yaşantılarını samimi bir sohbet ile ekranlara taşımaya devam edecek.

İSTANBUL,(DHA)