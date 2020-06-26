Bülent Uygun, ‘200’ diyecek!

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Süper Lig’de Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla 200. maçına çıkacak. Teknik direktörlük kariyerine 2006-2007’de Sivasspor’da başlayan Bülent Uygun, Süper Lig’de Sivasspor’un yanı sıra Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor, Osmanlıspor, Hes Kablo Kayserispor ve Yukatel Denizlispor’u çalıştırdı.

Elazığspor’u TFF 1. Lig’den Süper Lig’e taşıyan Bülent Uygun, Katar takımları Umm Salal, El Rayan ve El-Gharafa’da da görev yaptı. Süper Lig geçmişinde 199 maça çıkan Bülent Uygun, bu süreçte 84 galibiyet, 42 beraberlik ve 73 mağlubiyet yaşadı.