Bülent Korkmaz: 'Hak ettiğimiz 3 puanı aldık'

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor'un Göztepe'yi 1-0 yendiği maçın ardından Bülent Korkmaz, düzenlediği basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kazanılan 3 puan için oyuncularını kutladı. Takımının ilk yarı ve ikinci yarıda iki farkı oyun anlayışı sahaya yansıttığını anlatan Korkmaz, "Oyuncularımı kutlarım, 3 puanı hak ettiklerine inanıyorum. İlk yarıda oyuna hakimdik, topun kontrolü bizdeydi. İkinci yarıda savunma oyunu dahi iyi oynadık. Futbolda bunlar da var. Savunmayı iyi yaptığımız için kazandık. Taraftara teşekkür ediyorum. Müthiş baskı kurdular, onların da desteğiyle maçı kazandık. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık" diye konuştu.

Tolga YILDIRIM - Emrah GÜL / ANTALYA (DHA)