Bülent Korkmaz: Geriye kaçmadık

Süper Lig 'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe 'yi 2-1 yenen Alanyaspor 'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Bülent Korkmaz'ın açıklamaları şöyle;

Buradan galibiyetle dönmek çok önemliydi ama ilk yarıyı kabul etmiyorum, ilk yarıdan hiç memnun değildim çünkü böyle bir oyun beklemiyordum. İkinci yarı biraz daha iyi oynayınca pozisyonlara girdik. 1-0'dan sonra da oyunu tutmuş sayılabiliriz. Fenerbahçe'nin kesin kazanması lazımdı kendi adına, yükleneceklerini biliyorduk. Ondan sonra da geriye kaçmadık. Golün son dakikada gelmesi önemliydi. Bir oyuncu grubu var, çok çalışıyorlar. Mütevazı bir kulübüz. Oyuncular da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Çok mücadele ediyoruz, çok çabalıyoruz. Oyuncular da bunu antrenmanda gösteriyorlar. Oyunculuk daha kolay, kendinizden sorumlusunuz. Teknik direktörken herkesle ilgilenmek zorundasınız ama bundan keyif alıyorum, severek yaptığım bir iş. Stres ve heyecan bizi besliyor. Önemli olan kötü anlarda ayakta kalabilmek, cesaretli olabilmek. Biz de bunu yapıyoruz.