Bülent Korkmaz: Düştüğümüz gibi kalkmayı biliriz

Geçen hafta aldığı 6-0’lık Gençlerbirliği mağlubiyetiyle sarsılan Antalyaspor, Sivas maçını telafi fırsatı olarak görüyor.

Teknik direktör Bülent Korkmaz, “Her maç bir engel ve geçen hafta engelden düştük ama ayağa kalkmasını da biliriz. Takımıma inanıyorum ve bir daha böyle bir sürprizle karşılaşmayacağımızı düşünüyorum” dedi.

Takımın yıldız ismi Hakan Özmert ise, “1 sezonda yapılacak kadar hatayı geçen hafta tek maçta yaptık. Ne kadar düştüğün değil de ne kadar çabuk ayağa kalktığın önemlidir” diye konuştu.