Karşılaşmanın ardından alınan skor sebebiyle üzgün olduğunu belirten Korkmaz, “Bambaşka iki yarı oynadık. İlk yarı hiç düşünmediğim bir oyun vardı. Çok kolay gol yedik. İkinci yarıda istediğimiz iç saha oyunu vardı. Her türlü riski aldık, gol pozisyonları yakaladık, gol attık. Pozisyona girip atamıyoruz bazen. İkinci yarı istediğimiz oyunu oynadık. Artık yapacağımız başka bir şey yok. Bundan sonraki maçlarda konsantrasyon olarak hem ilk yarıyı hem ikinci yarıyı aynı oynamak gerekir” dedi.

‘Ayakta kalan biriyim’

Takımın üst üste 3 maçını da kaybetmesinin ardından kulüpteki geleceğinin tartışılmasıyla ilgili de konuşan Bülent Korkmaz, “Başkan ne derse ben onu yaparım. Çünkü, bu tip durumlarda ayakta kalan, çalışan, dik duran biriyim. Her zamanki gibi o mücadelemizi göstermemiz lazım” ifadelerini kullandı.