Süper Lig'de geride kalan 33 haftada topladığı 47 puanla 5'inci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı. Takımın teknik sorumlusu Ali Ravcı, tarafından idman sahası ortasında yapılan toplantı sonrasında futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı.

CEVAHİR: "UEFA'YA KATILMAYI İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ"

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Bülent Cevahir, takımının bir hedefinin olduğunu ve hep birlikte bu hedefe ulaşmak istediklerini belirterek, şunları söyledi: "Geçen hafta Antalyaspor karşısında eksik kalmasaydık sonuç kesinlikle öyle olmazdı. Ama bu hafta içeride oynayacağımız Bursaspor maçıyla geçen haftaki maçı telafi edeceğiz. Kulüp, şehir, herkes çok istiyor. Bizde bunun için iyi bir mücadele gösterip, herkesin istediği UEFA'ya katılmayı inşallah başaracağız. Ben, bütün takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve bizi yalnız bırakmayacak taraftarımıza güveniyorum. Onlar da bizi bu maçta yalnız bırakmasın, önemli bir maç. İnşallah hep birlikte güzel bir sonuca ulaşırız."

"UEFA AVRUPA LİGİ'NE DAHA ÇOK YAKLAŞTIK"

Cevahir, takımların durumlarının kendileri için bir önemi olmadığını sadece kendi hedeflerine yoğunlaştıklarını kaydederek, "Biz, Erzurumspor'u evimizde yendik. Bu maça çok sevinenler olmuştur. Tabi ki de bizim için önemli bir maçtı. O maçı yendik, UEFA Avrupa Ligi'ne daha çok yaklaştık. Bizi, diğer takımların ne durumda oldukları açıkçası ilgilendirmiyor. Biz kendimize bakıyoruz. Bu haftada yendiğimiz taktirde UEFA'ya katılma hakkını kazanacağız. Biz onun için mücadele edeceğiz. Diğer takımların çok fazla durumu bizi ilgilendirmiyor" diye konuştu.

"FARKLI BİR DENEYİM OLACAK, BENİM İÇİNDE İLK OLACAK"

Cevahir, bir gazetecinin '5.olan takım 3.ön elemeden başlayacak, belki daha kısa bir tatil olacak, takım buna hazır mı?' sorusuna, "Sonuçta hepimiz profesyoneliz. Bunun herkes bilincinde. Sonuçta orası farklı bir heyecan. Belki de çoğu kişi görmemiştir. Farklı bir deneyim olacak. Benim içinde ilk olacak. O yüzden tatilimizden kısarız. Tatil yapmayız, orada elimizden gelen mücadeleyi gösteririz. İnşallah gruplara da kalırız. O çok önemli, tatil ikinci planda. Sonuçta bizim işimiz bu. Tatil, futbol bittikten sonrada olur" yanıtını verdi.

"BURSA MAÇI ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Bursaspor maçında taraftarın yanlarında olmasını beklediklerini dile getiren Cevahir, "İnşallah taraftarlarımız yanımızda olur. Önemli bir maç. Maçtan sonra inşallah hep birlikte seviniriz. 3 puanı aldığımız taktirde sezonu güzel tamamlarız. Hep birlikte iyi bir tatile çıkarız. Herkes hak ettiğini mutluluğu yaşamış olur" dedi.

"GEÇEN HAFTA BU İŞİ BİTİREBİLİRDİK"

Cevahir, bir gazetecinin, "Antalyaspor maçından sonra Bifouma'ya biraz serzenişte bulundun, bununla ilgili ne söylemek istersin?' sorusuna, "Sadece Bifouma değil, başka bir arkadaş da olabilirdi. Pozisyon icabı kırmızı kart yiyebilirsin ama o kırmızı kartı yemek biraz basit kaldı. Sonuçta diğer arkadaşlarımızda orada mücadele etti. Çok erken gelen bir kırmızı karttı, belki o gelmezse maç daha farklı sonuçlanırdı. Bu sadece Bifouma için değil, aynı şey benimde başıma gelse bana da tepki gösterebilirlerdi sonuçta arkadaşlarımı yalnız bırakmış oluyordum. Belki geçen hafta bu işi bitirebilirdik. Yoksa Bifouma'yla ilgili bir sorunum ya da sıkıntı yok" şeklinde cevap verdi.