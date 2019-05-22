Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Bülent Cevahir, Bursaspor maçını kazanıp, UEFA'ya katılma hakkını kazanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'de geride kalan 33 haftada topladığı 47 puanla 5'inci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı. Takımın teknik sorumlusu Ali Ravcı, tarafından idman sahası ortasında yapılan toplantı sonrasında futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı.

CEVAHİR: "UEFA'YA KATILMAYI İNŞALLAH BAŞARACAĞIZ"

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Bülent Cevahir, takımının bir hedefinin olduğunu ve hep birlikte bu hedefe ulaşmak istediklerini belirterek, şunları söyledi: "Geçen hafta Antalyaspor karşısında eksik kalmasaydık sonuç kesinlikle öyle olmazdı. Ama bu hafta içeride oynayacağımız Bursaspor maçıyla geçen haftaki maçı telafi edeceğiz. Kulüp, şehir, herkes çok istiyor. Bizde bunun için iyi bir mücadele gösterip, herkesin istediği UEFA'ya katılmayı inşallah başaracağız. Ben, bütün takım arkadaşlarıma, teknik heyete ve bizi yalnız bırakmayacak taraftarımıza güveniyorum. Onlar da bizi bu maçta yalnız bırakmasın, önemli bir maç. İnşallah hep birlikte güzel bir sonuca ulaşırız."

"UEFA AVRUPA LİGİ'NE DAHA ÇOK YAKLAŞTIK"

Cevahir, takımların durumlarının kendileri için bir önemi olmadığını sadece kendi hedeflerine yoğunlaştıklarını kaydederek, "Biz, Erzurumspor'u evimizde yendik. Bu maça çok sevinenler olmuştur. Tabi ki de bizim için önemli bir maçtı. O maçı yendik, UEFA Avrupa Ligi'ne daha çok yaklaştık. Bizi, diğer takımların ne durumda oldukları açıkçası ilgilendirmiyor. Biz kendimize bakıyoruz. Bu haftada yendiğimiz taktirde UEFA'ya katılma hakkını kazanacağız. Biz onun için mücadele edeceğiz. Diğer takımların çok fazla durumu bizi ilgilendirmiyor" diye konuştu.

"FARKLI BİR DENEYİM OLACAK, BENİM İÇİNDE İLK OLACAK"

Cevahir, bir gazetecinin '5.olan takım 3.ön elemeden başlayacak, belki daha kısa bir tatil olacak, takım buna hazır mı?' sorusuna, "Sonuçta hepimiz profesyoneliz. Bunun herkes bilincinde. Sonuçta orası farklı bir heyecan. Belki de çoğu kişi görmemiştir. Farklı bir deneyim olacak. Benim içinde ilk olacak. O yüzden tatilimizden kısarız. Tatil yapmayız, orada elimizden gelen mücadeleyi gösteririz. İnşallah gruplara da kalırız. O çok önemli, tatil ikinci planda. Sonuçta bizim işimiz bu. Tatil, futbol bittikten sonrada olur" yanıtını verdi.

"BURSA MAÇI ÖNEMLİ BİR MAÇ"

Bursaspor maçında taraftarın yanlarında olmasını beklediklerini dile getiren Cevahir, "İnşallah taraftarlarımız yanımızda olur. Önemli bir maç. Maçtan sonra inşallah hep birlikte seviniriz. 3 puanı aldığımız taktirde sezonu güzel tamamlarız. Hep birlikte iyi bir tatile çıkarız. Herkes hak ettiğini mutluluğu yaşamış olur" dedi.

"GEÇEN HAFTA BU İŞİ BİTİREBİLİRDİK"

Cevahir, bir gazetecinin, "Antalyaspor maçından sonra Bifouma'ya biraz serzenişte bulundun, bununla ilgili ne söylemek istersin?' sorusuna, "Sadece Bifouma değil, başka bir arkadaş da olabilirdi. Pozisyon icabı kırmızı kart yiyebilirsin ama o kırmızı kartı yemek biraz basit kaldı. Sonuçta diğer arkadaşlarımızda orada mücadele etti. Çok erken gelen bir kırmızı karttı, belki o gelmezse maç daha farklı sonuçlanırdı. Bu sadece Bifouma için değil, aynı şey benimde başıma gelse bana da tepki gösterebilirlerdi sonuçta arkadaşlarımı yalnız bırakmış oluyordum. Belki geçen hafta bu işi bitirebilirdik. Yoksa Bifouma'yla ilgili bir sorunum ya da sıkıntı yok" şeklinde cevap verdi.

İSSAM CHEBAKE'NİN AİLESİNDEN, İDMANA ZİYARET

Evkur Yeni Malatyaspor'un sağ bek oyuncusu İssam Chebake, Ramazan ayını ailesiyle birlikte Malatya'da geçiriyor. Chebake'in, babası Elkhalil Chebake ve kardeşi Mehdı Chebake antrenmanı ziyaret etti. İssam Chebake, ailesinin üçüncü kez Malatya'ya geldiğini anımsatarak, "Ailem, Malatya ve Türkiye'yi çok seviyor. Ailem Ramazan ayını benimle birlikte geçirmek istedi. Ailece birlikte iftar yapmak dinimizde önemli. Ondan dolayı Malatya'ya geldiler. Çok mutluyum" dedi.

CHEBAKE: TÜRKİYE'YLE GURUR DUYUYORUM

Müslüman bir ülkede futbol oynadığı için mutlu olduğunu ifade eden Chebake, "Bunu en çok camiye gittiğimde hissediyorum. Camiye gittiğimde dışarıda benimle fotoğraf çektirenler, benimle birlikte saf tuttuklarında, Müslüman bir ülkede futbol oynadığım için kendimle gurur duyuyorum. Türkiye'yle gurur duyuyorum çünkü bu müthiş bir şey" diye konuştu.

MEHDI: FUTBOLA ÇİKOLATA KAZANARAK BAŞLADI CHEBAKE

Kardeşi Mehdı Chebake'nin Fransa'da FCSK06 takımında oynadığını kaydeden Chebake, "3 tane kardeşim var. Futbol özelikleriyle bana en yakın olan kardeşim yanımda duran. İnşallah yerimi jübile maçından sonra kardeşime bırakacağım. Kardeşim Fransa'da futbol oynuyor. Futbola çikolata kazanarak başladı. Çok iyidir" şeklinde konuştu.

CHEBAKE: MALATYASPOR'DA OYNAYABİLMEMİN TEK SEBEBİ BABAMDIR

İssam Chebake, futbolcu olmasında babasının desteğinin büyük olduğunu kaydederek, "Ailemle Fransa'da Le Havre'de yaşarken, Le Havre takımının altyapısında oynamaya başlamıştım. İş vesilesiyle babamın yaklaşık 2 bin kilometre ötedeki bir şehre gitmesi gerekiyordu. O dönemde 20 yaşındaydım. Babam 'gitmemiz lazım' dediğinde, ben 'futbolu bırakamam, burada devam edeceğim' dedim. Babamda, 'o zaman biz seni bırakıyoruz, gidiyoruz' dedi. Ben de, 'burada tek bırakacaksın, bana güveniyor musun?' diye sordum, babam da 'sana her zaman güveniyorum, futbolda da iyi yerlere geleceğine inanıyoruz' dedi. Bugün burada olmamın, Malatyaspor'da oynayabilmemin tek sebebi babamdır. Bana güvendi, inandı ve dua etti.

ELKHALİL: KENDİ ÜLKEME, ŞEHRİME GELMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM

İssam Chebake'nin babası Elkhalil Chebake ise oğluyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Futbolunu geliştirdi, Malatya'da oynamaya başladı. Malatya'da oynamasından dolayı da gurur duruyorum. Müslüman bir ülkede oynuyor. Ben buraya kendi ülkeme, şehrime gelmiş gibi hissediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdmandan görüntüler

- Bülent Cevahir'in açıklaması

- İssam Chebake'nin ailesinin ziyareti

- Chebake'nin konuşması

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)