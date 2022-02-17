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Bülent Ataman: İstanbul'da 3 puan için mücadele edeceğiz

Play-Off hattının 4 puan gerisine düşen Kuşadasıspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gema Polimer Şile Yıldızspor maçını kazanıp kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Karşılaşma öncesi konuşan teknik direktör Bülent Ataman, ''Rakibimiz ligin iyi takımlarından birisi. İstanbul'da 3 puan için mücadele edeceğiz. Taraftarımıza artık galibiyet hediye etmek istiyoruz" dedi.

17 Şubat 2022, Perşembe 18:23 Son Güncelleme:
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Bülent Ataman: İstanbul'da 3 puan için mücadele edeceğiz

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 haftadır galibiyete hasret kalarak Play-Off hattının 4 puan gerisine düşen Kuşadasıspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gema Polimer Şile Yıldızspor maçını kazanıp kötü gidişe 'dur' demek istiyor.

Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı ilk maçta lider Bitexen Düzcespor karşısındaki 3-0'lık yenilgiye engel olamayan teknik direktör Bülent Ataman, "Kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Ancak şansızlık bir türlü peşimizi bırakmıyor. Rakibimiz ligin iyi takımlarından birisi. İstanbul'da 3 puan için mücadele edeceğiz. Taraftarımıza artık galibiyet hediye etmek istiyoruz" dedi. (DHA)

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