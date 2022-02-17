Bülent Ataman: İstanbul'da 3 puan için mücadele edeceğiz
Play-Off hattının 4 puan gerisine düşen Kuşadasıspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gema Polimer Şile Yıldızspor maçını kazanıp kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Karşılaşma öncesi konuşan teknik direktör Bülent Ataman, ''Rakibimiz ligin iyi takımlarından birisi. İstanbul'da 3 puan için mücadele edeceğiz. Taraftarımıza artık galibiyet hediye etmek istiyoruz" dedi.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 haftadır galibiyete hasret kalarak Play-Off hattının 4 puan gerisine düşen Kuşadasıspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Gema Polimer Şile Yıldızspor maçını kazanıp kötü gidişe 'dur' demek istiyor.
Siyah-beyazlı takımın başında çıktığı ilk maçta lider Bitexen Düzcespor karşısındaki 3-0'lık yenilgiye engel olamayan teknik direktör Bülent Ataman, "Kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz. Ancak şansızlık bir türlü peşimizi bırakmıyor. Rakibimiz ligin iyi takımlarından birisi. İstanbul'da 3 puan için mücadele edeceğiz. Taraftarımıza artık galibiyet hediye etmek istiyoruz" dedi. (DHA)