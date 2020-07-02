Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Düzce merkez ile ilçeler Çilimli, Akçakoca, Cumayeri, Gölkaya ve Yığılca’da yapacağı 32 Milyon TL’lik yatırımın protokolü imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada yapılan törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bugün günlerden Düzce. Bakanlık olarak yeni normalleşme süreci sonrası hiç durmadan aşamalarımızı daha yukarı taşıma adına protokollerimizi geçtiğimiz hafta başlattık. Yapacağımız çalışmaların gerek gençliğimiz gerekse sporumuz noktasında Düzce’miz, yarınlarımız için hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı daha önce de Amasya, Sinop, Çankırı ve Çorum olmak üzere 4 kente toplam 174 milyon liralık yatırım protokolü imzalamıştı.