Buffon kararını verdi! Bir devir kapanıyor

İtalya'nın efsane kalecilerinden Gianluigi Buffon, futbol kariyerinin sonuna yaklaşıyor.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport'un haberine göre 43 yaşındaki futbolcu sezon sonu kariyerine nokta koyacak. Parma altyapısında başladığı kariyerinde 1994 yılında profesyonel olan Buffon, 2001 yılında rekor bir ücretle Juventus'un yolunu tutmuştu. Juventus'ta 17 yıl aralıksız forma giyen İtalyan kaleci, bir sezonluk Paris Saint Germain arasının ardından 2019 yılında siyah beyazlı kulübe geri dönmüştü.

Bırakma sinyali vermişti

Buffon, kariyeriyle ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Futbolu 2023 yılında bırakabilirim. Futbol oynayabileceğim maksimum süre bu ama 4 ay sonra da emeklilik kararı alabilirim" sözleriyle bırakma sinyali vermişti.

Futbol kariyerinde birçok başarıya imza atan 43 yaşındaki efsane kaleci, 2006 yılında İtalya Milli Takımı ile Dünya Kupası sevinci yaşamış ve kariyerinin zirvesine çıkmıştı.