Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Karadağ temsilcisi Buducnost, sezona ligimiz ekiplerinden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da başlayan Devin Williams'ı kadrosuna kattı.

Büyükçekmece Basketbol ile ligde 17 maça çıkan Devin Williams; 17.1 ortalama ile sayı krallığında 4., 11.9 ortalama ile ribaunt krallığında ilk sırada yer alıyordu.

24 yaşındaki oyuncu, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Banvit'e karşı 20 sayı, 17 ribauntluk ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında 20 sayı, 20 ribauntluk performanslarıyla dikkat çekmişti.