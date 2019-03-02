Bucks’tan üst üste 7. galibiyet

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova’nın 12 sayısının yardımıyla deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 11 sayı farkla yendi.

02 Mart 2019, Cumartesi 11:57
- A +
Bucks’tan üst üste 7. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk olduğu Los Angeles Lakers’ı 131-120 mağlup ederek Doğu Konferansı’nda liderliğini sürdürdü.

NBA’ye 7 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, son periyottaki iyi savunmasının yardımıyla deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 131-120 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Bu sezon 48. kez kazanarak Doğu Konferansı’nda liderliğine devam eden Bucks’ta Eric Bledsoe 31 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Malcolm Brogdon 21, Khris Middleton 18 sayı, Giannis Antetokounmpo 16 sayı, 15 ribaunt ve 6 asist, oyuna sonradan girerek 23 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 12 sayı, 2 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 32. mağlubiyetini alan Lakers’ta LeBron James 31 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt, Brandon Ingram 31 sayı ve 8 ribaunt, Rajon Rondo 20 sayı, 9 asist ve 8 ribauntla oynamasına rağmen sonucu değiştiremedi.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.