Bucaspor’dan sert Taylan Antalyalı açıklaması

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Gençlerbirliği'nin Taylan Antalyalı’nın Galatasaray’a bonservissiz transferi sonrasında hukuk yoluna başvurmasının ardından sert bir açıklama yayımladı.

10 Eylül 2019, Salı 06:01
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Bucaspor’dan sert Taylan Antalyalı açıklaması

Gençlerbirliği, Taylan Antalyalı’nın, Galatasaray’a bonservissiz transferi sonrasında Erzurumspor ile yapılan sözleşme gereği hakkını aramak adına hukuk yoluna başvurmuştu. Bu haberin ardından genç oyuncunun yetiştiği kulüp Bucaspor’dan sert bir açıklama geldi.

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, “Bize Taylan üzerinden attığın kazığın aynısını Erzurumspor, Taylan’ı Galatasaray’a gönderirken sana attı diye ağlamayacaksın” dedi.

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