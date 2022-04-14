Bucaspor 1928’de 5 futbolcu kadro dışı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ikinci sıradaki yerinden üst üste aldığı kötü sonuçlarla 5. sıraya kadar gerileyen Bucaspor 1928, play-off iddiasını korusa da büyük yara aldı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün bir bilgilendirme mesajı yayımlayarak 5 futbolcunun Başkan Cihan Aktaş’ın talimatıyla kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bucaspor’un açıklaması şu şekilde: “Kulüp Başkanımız Cihan Aktaş’ın aldığı karar doğrultusunda futbolcularımızdan Gökhan Köseoğlu, Ahmet Aktaş, Osman Işıklı, Ahmet Sun ve Murat Demir kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”

İHA